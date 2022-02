Dîners et concerts musiques du monde au restaurant la Ruelle Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 35 35 Au programme pour le mois de mars :



Le 12 de 20h30 à 22h :Chants et musiques italienne par le duo Sam & Ly

Le 19 de 20h30 à 22h : Chants et musiques Corse par Patrick Paoli

