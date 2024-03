Dîner « Vignerons Indépendants Paysans » VIP La Cavalerie, jeudi 14 mars 2024.

Dîner « Vignerons Indépendants Paysans » VIP La Cavalerie Aveyron

Pour le dîner, c’est avec les vins du Domaine Du Vieux Noyer Côtes de Millau, que l’Hôtel de la Poste vous propose une soirée d’exception

Au MENU du Dîner

Apéritif et petits fours Calistou

Gaspacho de petit-pois et menthe fraîche AOP Côtes de Millau Blanc cuvée Barandelles, Bio

Terrine de foie gras de canard au sauternes, confiture de tomates vertes Calinou

Carré d’agneau aux 4 épices, écrasé de patates douces et pamplemousse, légumes façon wok AOP Côtes de Millau rouge cuvée Isaïe, bio

Tome de brebis, Roquefort Carles AOP Côtes de Millau rouge cuvée Isaï, bio

Soufflé glacé à la mirabelle

SUR RESERVATION places limitées 45 EUR.

668 avenue SIMONE VEIL

La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie la-poste@hotel-larzac.com

