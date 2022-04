Dîner traditionnel au château Quintin Quintin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Quintin

Dîner traditionnel au château Quintin, 30 avril 2022, Quintin. Dîner traditionnel au château Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin

2022-04-30 – 2022-04-30 Impasse de la Pompe Château de Quintin

Quintin Côtes d’Armor Quintin Nous vous proposons un menu plein de saveur, au goût authentique et des produits de qualité issus de producteurs locaux.

Seront mis à l’honneur:

– “les safraniers de la baie” avec Anaïk BELAN-BRETON

– la ferme apicole le “Rucher de l’Argoat” avec François Dudal

– le beurre du “Vieux-Bourg” Un vrai moment d’échange et de partage, puisque les producteurs seront présents pour l’occasion. Au menu :

– Entrée : timbaline au saumon fumé, crème safranée

– Filet mignon au miel et noisettes, Grenailles à la bordelaise

– le Fleury – salade

– Assiette gourmande info@chateaudequintin.fr +33 6 11 55 71 08 https://www.chateaudequintin.fr/ Nous vous proposons un menu plein de saveur, au goût authentique et des produits de qualité issus de producteurs locaux.

Seront mis à l’honneur:

– “les safraniers de la baie” avec Anaïk BELAN-BRETON

– la ferme apicole le “Rucher de l’Argoat” avec François Dudal

– le beurre du “Vieux-Bourg” Un vrai moment d’échange et de partage, puisque les producteurs seront présents pour l’occasion. Au menu :

– Entrée : timbaline au saumon fumé, crème safranée

– Filet mignon au miel et noisettes, Grenailles à la bordelaise

– le Fleury – salade

– Assiette gourmande Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Quintin Autres Lieu Quintin Adresse Impasse de la Pompe Château de Quintin Ville Quintin lieuville Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin Departement Côtes d'Armor

Quintin Quintin Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quintin/

Dîner traditionnel au château Quintin 2022-04-30 was last modified: by Dîner traditionnel au château Quintin Quintin 30 avril 2022 Côtes-d’Armor Quintin

Quintin Côtes d'Armor