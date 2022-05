Diner Thêatre Colombier Colombier Catégories d’évènement: Colombier

Dordogne

Diner Thêatre Colombier, 21 mai 2022, Colombier. Diner Thêatre Colombier

2022-05-21 – 2022-05-21

Colombier Dordogne Colombier 25 EUR Après avoir pu applaudir les acteurs qui vous interprèteront “Feu la mère de Madame” de Georges Feydeau, vous pourrez partager un bon repas.

Le menu des Quat’Z’Arts :

Blanc à la crème de Cassis

Bouillon de poule de la mère de Madame

Saumon fumé maison sur lit de salade

Poule au pot Henri IV et sa farce

Fromage affiné de Lucien

Tarte au citron de Madame Yvonne

Vin du chai de Monsieur.

+33 6 68 36 82 33

Colombier

