DÎNER SUR SCÈNE Montpellier, jeudi 29 février 2024.

Fort du succès de la première édition à laquelle ont assisté 170 convives, l’Opéra Orchestre est heureux de renouveler sa grande Soirée de Gala caritatif. Menée par de grands noms de la restauration et ponctuée d’interludes musicaux, cette soirée vous conduira des somptueux foyers de l’Opéra Comédie à la grande scène de l’Opéra pour un repas gastronomique sous son lustre majestueux.

Un évènement exceptionnel à partager entre amis, collègues, avec vos clients ou vos partenaires.

Les bénéfices de la soirée permettront de soutenir les projets d’accessibilité et d’éducation artistique menés par l’Opéra Orchestre pour les publics éloignés de la culture.

Tenue de soirée appréciée !

Au programme

✩ 18h30 Ouverture des portes

✩ 19h Cocktail dans le Grand Foyer

✩ 20h30 Dîner d’exception signé par le Chef étoilé Guillaume Leclère et la Maison Cabiron

✩ Bartender Julien Escot, Premier prix mondial du Grand Prix International du Cocktail Havana Club à La Havane et classé dans le Top 10 International Entrepreneur Bar Awards2 en 2019.

✩ Intermèdes musicaux

✩ Vente aux enchères et tombola animées par Me Bertrand de Latour et Me Jean-Christophe Giuseppi.

Artistes présentés Vincent Bioulès, Jean-Paul Bocaj, Franck Célaire, Jean Denant, Fred Hoyer, Cécile Atger, Fahrenheit, Poupi Von Craft, Jan Noah, ti’Lab… 250 250 EUR.

Place de la Comédie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

