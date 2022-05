DÎNER SUR L’HERBE, 5 juin 2022, .

DÎNER SUR L’HERBE

2022-06-05 – 2022-06-05

EUR 48 Le Château de l’Engarran vous ouvre ses portes pour une soirée d’exception autour d’un dîner sur l’herbe mêlant vins et piano.

Un temps suspendu unique et poétique qu’il est rarement offert de vivre.

Nous vous donnons rendez-vous dans le parc à la française du Château de l’Engarran pour une soirée filigranée, bercée par le vibrant récital de Rebecca Chaillot au piano, un voyage culinaire d’Anissa Messaoudi et la découverte des vins singuliers de Diane Losfelt.

LE PROGRAMME:

►17h30 Bar à vin & pause gourmande

18h30 – Le Récital La vie d’une femme par Rebecca Chaillot :

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

1. Ah vous dirai-je maman, 12 variations en do Majeur 8:32

Frédéric Chopin (1810-1849)

2. Nocturne Op. posthume en do# mineur 4:21

Ernesto Nazareth (1863-1934)

3. Odéon Tango brésilien 2:36

Frédéric Chopin (1810-1849)

4. Ballade N. 1 en sol mineur Op.23 9:53

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

5. 32 variations en do mineur 12:18

Claude Debussy (1862-1918)

6. L’Isle Joyeuse 6:25

7. Clair de Lune 5:06

19h30 – Dîner sur l’herbe avec Les bocaux de Bo&Co :

Plat

Penne, burrata et jambon cru accompagnés de tomates confites au pesto et basilic (option végétarienne disponible)

Dessert

Financier framboise, coeur de pistache.

LES PERSONNALITÉS :

Le Piano, Rebecca Chaillot :

Rebecca se produit en France et partout dans le monde. Elle orchestre sa vie musicale avec grâce et détermination. Elle est un être vibrant, son jeu est subtil et clair. Elle touchera votre sensibilité avec son récital ” La Vie d’une Femme”.

Le dîner, Anissa Messaoudi :

Chez Bo&Co – le concept d’Anissa, les produits sont bio, locaux, et de saison. Sa cuisine est gourmande et engagée, et déborde de créativité. Une cheffe éco-responsable, du contenant au contenu.

Les vins, Diane Losfelt :

Diane est vigneronne et propriétaire depuis plus de 38 ans au domaine. Elle se nourrit d’impressions olfactives et de sensibilité pour donner à chaque vin sa propre authenticité tout en respectant son terroir.

Le programme idéal pour un dimanche soir hors du temps.

48 € par personne.

Réservation obligatoire

Nous vous donnons rendez-vous dans le parc à la française du Château de l'Engarran pour une soirée filigranée, bercée par le vibrant récital de Rebecca Chaillot au piano, un voyage culinaire d'Anissa Messaoudi et la découverte des vins singuliers de Diane Losfelt.

caveau.lengarran@orange.fr +33 4 67 47 00 02 https://boandco.fr/

dernière mise à jour : 2022-05-19 par