Dîner sur la Digue Cabourg, 20 août 2022, Cabourg.

Dîner sur la Digue

Promenade Marcel Proust Cabourg Calvados

2022-08-20 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-20

Cabourg

Calvados

Devenu un événement phare, estivants et cabourgeais sont invités à participer à un repas convivial sur l’une des plus belles plages de Normandie. Le temps d’une soirée, amis, familles et voisins se réunissent pour partager un dîner agrémenté d’animations musicales et de spectacles en déambulation.

Réservation obligatoire du 18 juillet au 10 août à l’office de tourisme, dans la limite des places disponibles.

Devenu un événement phare, estivants et cabourgeais sont invités à participer à un repas convivial sur l’une des plus belles plages de Normandie. Le temps d’une soirée, amis, familles et voisins se réunissent pour partager un dîner agrémenté…

Devenu un événement phare, estivants et cabourgeais sont invités à participer à un repas convivial sur l’une des plus belles plages de Normandie. Le temps d’une soirée, amis, familles et voisins se réunissent pour partager un dîner agrémenté d’animations musicales et de spectacles en déambulation.

Réservation obligatoire du 18 juillet au 10 août à l’office de tourisme, dans la limite des places disponibles.

Eric Larrayadieu

Cabourg

dernière mise à jour : 2022-06-24 par