DÎNER ST VALENTIN La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard

Sarthe

DÎNER ST VALENTIN La Ferté-Bernard, 14 février 2022, La Ferté-Bernard. DÎNER ST VALENTIN La Ferté-Bernard

2022-02-14 – 2022-02-14

La Ferté-Bernard Sarthe La Ferté-Bernard Plusieurs solutions…

Afin de profiter de la personne qui vous est chère, le restaurant sera ouvert pour le déjeuner du lundi 14 février au format habituel.

Menu pour votre dîner à 75€ par personne. Places limitées.

Également, menu à emporter à 32€ par personne, réservation jusqu’au samedi 12 février, avec un retrait au restaurant le lundi 14 entre 17h et 18h45 maximum. +33 2 43 93 21 58 Plusieurs solutions…

Afin de profiter de la personne qui vous est chère, le restaurant sera ouvert pour le déjeuner du lundi 14 février au format habituel.

Menu pour votre dîner à 75€ par personne. Places limitées.

Également, menu à emporter à 32€ par personne, réservation jusqu’au samedi 12 février, avec un retrait au restaurant le lundi 14 entre 17h et 18h45 maximum. La Ferté-Bernard

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard, Sarthe Autres Lieu La Ferté-Bernard Adresse Ville La Ferté-Bernard lieuville La Ferté-Bernard Departement Sarthe

La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ferte-bernard/

DÎNER ST VALENTIN La Ferté-Bernard 2022-02-14 was last modified: by DÎNER ST VALENTIN La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard 14 février 2022 La Ferté-Bernard sarthe

La Ferté-Bernard Sarthe