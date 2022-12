[Dîner-spectacle] Un 31 de folie Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime Vous cherchiez à faire quelque chose d’original pour le 31 décembre ? Alors vous avez trouvé ! Toute la troupe de La Sirène à Barbe, emmené par Diva Beluga vous attends pour un show exceptionnel pour fêter ce réveillon comme il se doit.

Le billet inclus un coffret repas (froid) préparé par La Maison Divernet!

A vous de choisir votre plat en prenant votre billet!

+33 7 64 54 85 63 https://lasireneabarbe.com/

