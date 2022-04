Dîner Spectacle “Shrek la comédie musicale” de l’Amicale Laïque Saint-Germain-des-Fossés Saint-Germain-des-Fossés Catégories d’évènement: Allier

Saint-Germain-des-Fossés

Dîner Spectacle “Shrek la comédie musicale” de l’Amicale Laïque Saint-Germain-des-Fossés, 21 mai 2022, Saint-Germain-des-Fossés. Dîner Spectacle “Shrek la comédie musicale” de l’Amicale Laïque Place de la Libération Espace Culturel Fernand Raynaud Saint-Germain-des-Fossés

2022-05-21 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-22 Place de la Libération Espace Culturel Fernand Raynaud

Saint-Germain-des-Fossés Allier Saint-Germain-des-Fossés Le musical Shrek, l’ogre verdâtre, cynique et malicieux. +33 6 80 26 08 35 Place de la Libération Espace Culturel Fernand Raynaud Saint-Germain-des-Fossés

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Germain-des-Fossés Autres Lieu Saint-Germain-des-Fossés Adresse Place de la Libération Espace Culturel Fernand Raynaud Ville Saint-Germain-des-Fossés lieuville Place de la Libération Espace Culturel Fernand Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Departement Allier

Saint-Germain-des-Fossés Saint-Germain-des-Fossés Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-des-fosses/

Dîner Spectacle “Shrek la comédie musicale” de l’Amicale Laïque Saint-Germain-des-Fossés 2022-05-21 was last modified: by Dîner Spectacle “Shrek la comédie musicale” de l’Amicale Laïque Saint-Germain-des-Fossés Saint-Germain-des-Fossés 21 mai 2022 Allier Saint-Germain-des-Fossés

Saint-Germain-des-Fossés Allier