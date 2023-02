DINER SPECTACLE, 18 mars 2023, Sérignan .

DINER SPECTACLE

Boulevard Voltaire Sérignan Herault

2023-03-18 – 2023-03-18

Sérignan

Herault

Gym CTonic vous propose une soirée diner spectacle avec Patrice et Denis Duo Non Stop, Virgil (la voix de Sardou) et DJ Master.

Sur réservation avant le 11 mars.

Ouverture des portes à 19h30.

