Dîner spectacle Salle des fêtes de Beaumont Saint Cyr Beaumont Saint-Cyr, samedi 15 juin 2024.

Dîner spectacle Sandy Sims chante Dalida Samedi 15 juin, 19h30, 21h00 Salle des fêtes de Beaumont Saint Cyr 48€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-15T19:30:00+02:00 – 2024-06-15T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-15T21:00:00+02:00 – 2024-06-16T02:00:00+02:00

D​iner spectacle

Salle des fêtes de Beaumont Saint Cyr 2 place du 11 novembre Beaumont st Cyr Beaumont Saint-Cyr 86490 Beaumont Vienne Nouvelle-Aquitaine 0678189174 [{« type »: « phone », « value »: « 0678189174 »}] Dîner spectacle tarif 48€ places limitées et non remboursable.

19h00 ouverture des portes

20h30 dîner spectacle

Suivi après par une soirée disco animée par Ambiance Sono 86