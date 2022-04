Dîner spectacle revue Myosotis au cabaret Le Tambour Saint-Vaast-la-Hougue, 7 mai 2022, Saint-Vaast-la-Hougue.

Dîner spectacle revue Myosotis au cabaret Le Tambour Saint-Vaast-la-Hougue

2022-05-07 – 2022-05-07

Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Arrêtons le temps de cet instant magique où vous passez la porte du Tambour, vous serez séduit par les délices culinaires et artistiques de ce lieu enchanteur et chaleureux. Au coeur de cet écrin, brillent les diamants de la scène : artistiques talentueux et généreux vous offrant de l’art. La danse, le chant, la comédie et arts du cirque… autant de tableaux qui s’enchaînent pour former cette harmonie unique et l’accord parfais entre nous tous réunis.

Venez, revenez et repartez du tambour la tête dans les 5 étoiles du Tambour.

Arrêtons le temps de cet instant magique où vous passez la porte du Tambour, vous serez séduit par les délices culinaires et artistiques de ce lieu enchanteur et chaleureux. Au coeur de cet écrin, brillent les diamants de la scène : artistiques…

+33 2 33 20 30 97 https://www.tambourcabaret.com/

Arrêtons le temps de cet instant magique où vous passez la porte du Tambour, vous serez séduit par les délices culinaires et artistiques de ce lieu enchanteur et chaleureux. Au coeur de cet écrin, brillent les diamants de la scène : artistiques talentueux et généreux vous offrant de l’art. La danse, le chant, la comédie et arts du cirque… autant de tableaux qui s’enchaînent pour former cette harmonie unique et l’accord parfais entre nous tous réunis.

Venez, revenez et repartez du tambour la tête dans les 5 étoiles du Tambour.

Saint-Vaast-la-Hougue

dernière mise à jour : 2022-04-11 par