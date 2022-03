Dîner spectacle revue BlueBell au cabaret Le Tambour Saint-Vaast-la-Hougue, 26 mars 2022, Saint-Vaast-la-Hougue.

Dîner spectacle revue BlueBell au cabaret Le Tambour Saint-Vaast-la-Hougue

2022-03-26 – 2022-03-26

Saint-Vaast-la-Hougue Manche Saint-Vaast-la-Hougue

Il est temps de rallumer les étoiles du Cabaret le tambour… Après un délicieux repas aux saveurs saisonnières, laissons nous séduire par une ode de lumières étincelantes. Intime, élégante et spectaculaire, la Revue « BlueBell » nous emmène dans un tourbillon fantastique de prouesses artistiques. Dans un décor inventif et propre au tambour, les artistes captent nos émotions dans une harmonie de chant, danse, art du cirque, et performance musicale.

+33 2 33 20 30 97 https://www.tambourcabaret.com/

Saint-Vaast-la-Hougue

