Dîner Spectacle Plouénan, 4 juin 2022, Plouénan. Dîner Spectacle Salle Le Cristal Rue de Prat Per Plouénan

2022-06-04 – 2022-06-04 Salle Le Cristal Rue de Prat Per

Plouénan Finistère Plouénan Organisé par le comité des fêtes, la compagnie théâtrale Bon-Jours présente ” Qui a tenté d’assassiner le baron ?”.

Places limitées à 80 personnes. Date limite de réservation le 25 mai. Organisé par le comité des fêtes, la compagnie théâtrale Bon-Jours présente ” Qui a tenté d’assassiner le baron ?”.

Places limitées à 80 personnes. Date limite de réservation le 25 mai.

