Dîner-spectacle – Noël à La Maison Mulhouse, 10 décembre 2021, Mulhouse.

Dîner-spectacle – Noël à La Maison Mulhouse

2021-12-10 19:00:00 – 2021-12-11 23:00:00

Mulhouse Haut-Rhin Mulhouse

EUR Venez découvrir les turpitudes hivernales de Mme LaBoule Royale, Mlle Vespi, sous l’oeil de l’influent Chad Monroe et de l’indécollable Sissi ! Rires et sarcasmes assurés dans ce show unique empli de bienveillance et de magie de Noël…. ou pas !

Tout ceci agrémenté d’un dîner 5 plats préparés sur place par le réputé chef du restaurant “A La Chaume de Mon Père” à Gérardmer ! Régal des yeux et des papilles !

+33 3 89 66 44 77

Venez découvrir les turpitudes hivernales de Mme LaBoule Royale, Mlle Vespi, sous l’oeil de l’influent Chad Monroe et de l’indécollable Sissi ! Rires et sarcasmes assurés dans ce show unique empli de bienveillance et de magie de Noël…. ou pas !

Tout ceci agrémenté d’un dîner 5 plats préparés sur place par le réputé chef du restaurant “A La Chaume de Mon Père” à Gérardmer ! Régal des yeux et des papilles !

Mulhouse

dernière mise à jour : 2021-11-08 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région