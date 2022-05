Dîner spectacle Montliard Montliard Catégories d’évènement: Loiret

Montliard

Dîner spectacle Montliard, 21 mai 2022, Montliard. Dîner spectacle Montliard

2022-05-21 19:30:00 – 2022-05-21

Montliard Loiret Montliard EUR 28 La commune organise un dîner spectacle dans la cour de la mairie.

Animation musicale au cours de la soirée. +33 2 38 33 75 05 La commune organise un dîner spectacle dans la cour de la mairie.

Animation musicale au cours de la soirée. ©12019

Montliard

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Montliard Autres Lieu Montliard Adresse Ville Montliard lieuville Montliard Departement Loiret

Montliard Montliard Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montliard/

Dîner spectacle Montliard 2022-05-21 was last modified: by Dîner spectacle Montliard Montliard 21 mai 2022 Loiret Montliard

Montliard Loiret