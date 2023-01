Dîner-spectacle Méli-mélo par Musicool Secondigny, 18 février 2023, Secondigny .

Dîner-spectacle Méli-mélo par Musicool

Salle Alauna Secondigny Deux-Sèvres

2023-02-18 – 2023-02-18

Secondigny

Deux-Sèvres

Notre recette : de l’émotion, du rire, des lumières, des strass et des paillettes, pour une soirée abordable !

Concerts 100% Live, de la variété française populaire, interprétée par nos chanteurs, musiciens et danseur, autour d’un bon repas …

Un mélange de programmes, de mélodies et d’ambiances… nous serons au rendez-vous de cette nouvelle édition 2023 : Méli mélo

Menu : Apéritif (offert), Terrine de Saint-Jacques avec crevettes et sa julienne, Boeuf carotte et son mille feuilles de pommes de terre, Duo de fromage, Tarte poire amandine, Café (offert), (boissons non incluses)

Trois dates : samedi 18 février – samedi 4 mars – samedi 18 mars

+33 6 32 62 61 61

Secondigny

