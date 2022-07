Diner spectacle Maxs Zola : SHOWTIME Mellac, 8 octobre 2022, Mellac.

Diner spectacle Maxs Zola : SHOWTIME

Salle polyvalente Square job saux Mellac Finistère Square job saux Salle polyvalente

2022-10-08 20:00:00 – 2022-10-08 23:59:00

Square job saux Salle polyvalente

Mellac

Finistère

Mellac

Retrouvez Maxs ZolA lors pour votre dîner spectacle le Samedi 8 Octobre 2022.

Dès 20h à la Salle Polyvalente, Square Job Saux, 29300 MELLAC, Finistère région Bretagne. Découvrez le spectacle de Maxs ZolA, aux rythmes des plus grandes chansons Françaises « SHOWTIME ».

Une soirée de folie, magique et unique au cœur de vos plus tendres émotions, de vos rires enchantés…

Réservez vite au : 06 80 31 50 75

Maxs ZolA c’est 3 albums, une tournée dans tous les Zéniths de France avec la tournée Symphonie Équestre et le Cirque d’Hiver à Paris entre autre…

https://maxszola.wixsite.com/2020/recordings

N’attendez plus pré-réservez vos places pour votre dîner-spectacle.

Bon de réservation sur demande par mp ou par mail : papillonglesbreizh@gmail.com ou encore par téléphone au 06-80-31-50-75 ou directement sur Helloasso :

https://www.helloasso.com/associations/papill-ongles-breizh/evenements/maxs-zola-spectacle-de-music-hall-showtime

Bulletins bientôt disponibles dans vos magasins de proximité.

Menu : Apéritif, amuse-bouche, plat, fromage et dessert (sous réserve de modification).

Boissons non comprises. Si vous êtes végétariens, il vous suffit de nous le signaler à la réservation. 39€ par adulte et 20 € par enfant de moins de 10 ans.

A très vite et au plaisir de vous retrouver pour cet évènement inédit et plein de charme.

Patricia FINK

papillonglesbreizh@gmail.com +33 6 80 31 50 75 http://www.facebook.com/papillongles35850

Retrouvez Maxs ZolA lors pour votre dîner spectacle le Samedi 8 Octobre 2022.

Dès 20h à la Salle Polyvalente, Square Job Saux, 29300 MELLAC, Finistère région Bretagne. Découvrez le spectacle de Maxs ZolA, aux rythmes des plus grandes chansons Françaises « SHOWTIME ».

Une soirée de folie, magique et unique au cœur de vos plus tendres émotions, de vos rires enchantés…

Réservez vite au : 06 80 31 50 75

Maxs ZolA c’est 3 albums, une tournée dans tous les Zéniths de France avec la tournée Symphonie Équestre et le Cirque d’Hiver à Paris entre autre…

https://maxszola.wixsite.com/2020/recordings

N’attendez plus pré-réservez vos places pour votre dîner-spectacle.

Bon de réservation sur demande par mp ou par mail : papillonglesbreizh@gmail.com ou encore par téléphone au 06-80-31-50-75 ou directement sur Helloasso :

https://www.helloasso.com/associations/papill-ongles-breizh/evenements/maxs-zola-spectacle-de-music-hall-showtime

Bulletins bientôt disponibles dans vos magasins de proximité.

Menu : Apéritif, amuse-bouche, plat, fromage et dessert (sous réserve de modification).

Boissons non comprises. Si vous êtes végétariens, il vous suffit de nous le signaler à la réservation. 39€ par adulte et 20 € par enfant de moins de 10 ans.

A très vite et au plaisir de vous retrouver pour cet évènement inédit et plein de charme.

Patricia FINK

Square job saux Salle polyvalente Mellac

dernière mise à jour : 2022-07-26 par