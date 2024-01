Dîner-Spectacle Magie Saint-Sauveur-en-Puisaye, vendredi 23 février 2024.

Dîner-Spectacle Magie Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Plongez dans une soirée inoubliable de mystère, de délices et de danse avec notre dîner-spectacle du vendredi 23 février qui aura lieu à Saint Sauveur en Puisaye (salle de l’Orangerie) !

Au programme :

Spectacle de magie envoûtant par Christophe Guedeu, comédien et magicien Poyaudin

Délicieux mijoté de joues de porc confites au cidre servi avec du riz et préparé avec amour par nos équipes et Le Moulin de Corneil.

Soirée dansante pour clôturer la nuit en beauté.

Réservez votre place dès maintenant pour vous assurer de ne pas manquer cet événement exceptionnel (réservation obligatoire au 06.43.80.81.67) !

TARIFS 22 euros / 12 euros pour les moins de 10 ans EUR.

Salle de l’Orangerie

Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté epuisaye@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 19:30:00

fin : 2024-02-23



L’événement Dîner-Spectacle Magie Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2024-01-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !