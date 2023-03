Dîner Spectacle – Les improvisateurs Ribeauvillé Catégories d’Évènement: 68150

Ribeauville

Dîner Spectacle – Les improvisateurs, 1 avril 2023, Ribeauvillé . Dîner Spectacle – Les improvisateurs Ribeauvillé 68150

2023-04-01 – 2023-04-01 Ribeauvillé

68150 EUR Laissez vous surprendre… par une troupe d’improvisateurs passionnés !

Une soirée hilarante en compagnie de la célèbre troupe de comédiens professionnels spécialisés dans ce théâtre d’improvisation. Quel meilleur moyen de se surprendre que de passer une soirée en compagnie d’une troupe de théâtre d’improvisation ? C’est ce qui vous est proposé ce jour au casino ! +33 3 89 73 43 43 Ribeauvillé

dernière mise à jour : 2023-03-04 par

Détails Catégories d’Évènement: 68150, Ribeauville Autres Lieu Ribeauvillé Adresse Ribeauvillé 68150 Ville Ribeauvillé Departement 68150 Lieu Ville Ribeauvillé

Ribeauvillé Ribeauvillé 68150 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ribeauville /

Dîner Spectacle – Les improvisateurs 2023-04-01 was last modified: by Dîner Spectacle – Les improvisateurs Ribeauvillé 1 avril 2023 68150 Ribeauville Ribeauvillé, 68150

Ribeauvillé 68150