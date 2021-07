Dîner spectacle – Les impromptus de la Ferme Bleue : westerlies Uttenhoffen, 20 août 2021-20 août 2021, Uttenhoffen.

Dîner spectacle – Les impromptus de la Ferme Bleue : westerlies 2021-08-20 19:30:00 – 2021-08-20 22:30:00

Uttenhoffen 67110 Uttenhoffen

EUR Dîner/concert animé par Trois Sept & Art au sein des Jardins de la Ferme Bleue.

Un duo unique associant une voix intensément expressive, aux sonorités enveloppantes de l’alto, tantôt suaves, tantôt percussives. Avec passion, ils s’approprient chaque morceau grâce à un travail méticuleux de transcription et d’arrangement qui se mêle à merveille à leurs compositions ou celles qu’on leur destine. Une démarche assurément créative portée sur scène avec fraîcheur et poésie, exubérance et délicatesse. En somme, voici un duo qui se promène à la frontière des choses : des émotions comme des musiques, au pluriel bien entendu !

Le public pourra visiter les jardins avant le spectacle, assister au concert, dîner dans le cadre du salon de thé, de la terrasse couverte et partager ce moment avec les artistes.

Dîner-concert animé par l’ensemble Trois Sept & Art. Sur inscription.

+33 3 88 72 84 35

