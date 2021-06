Uttenhoffen Uttenhoffen Bas-Rhin, Uttenhoffen Dîner spectacle – Les impromptus de la Ferme Bleue : glyphe Uttenhoffen Uttenhoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Dîner spectacle – Les impromptus de la Ferme Bleue : glyphe
2021-07-20 19:30:00 – 2021-07-20 22:30:00
Uttenhoffen Bas-Rhin

Uttenhoffen Bas-Rhin Uttenhoffen EUR Dîner/concert animé par l’ensemble HANATSUmiroir au sein des Jardins de la Ferme Bleue. Glyphe est un répertoire parcourant plusieurs formes d’écritures. De l’inscription du micro-détail sonore ou de la transmission de la forme laissant libre le geste musical, la manière de penser la composition transparait dans le rapport de l’interprète à son public, du public à l’œuvre. Le public pourra visiter les jardins avant le spectacle, assister au concert, dîner dans le cadre du salon de thé, de la terrasse couverte et partager ce moment avec les artistes. Dîner-concert animé par l’ensemble HANATSUmiroir. Sur inscription. +33 3 88 72 84 35 Dîner/concert animé par l’ensemble HANATSUmiroir au sein des Jardins de la Ferme Bleue. Glyphe est un répertoire parcourant plusieurs formes d’écritures. De l’inscription du micro-détail sonore ou de la transmission de la forme laissant libre le geste musical, la manière de penser la composition transparait dans le rapport de l’interprète à son public, du public à l’œuvre. Le public pourra visiter les jardins avant le spectacle, assister au concert, dîner dans le cadre du salon de thé, de la terrasse couverte et partager ce moment avec les artistes. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

