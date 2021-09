Uttenhoffen Uttenhoffen Bas-Rhin, Uttenhoffen Dîner spectacle – Les impromptus de la Ferme Bleue : canti metamorphosi Uttenhoffen Uttenhoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Uttenhoffen

Dîner spectacle – Les impromptus de la Ferme Bleue : canti metamorphosi Uttenhoffen, 10 septembre 2021, Uttenhoffen. Dîner spectacle – Les impromptus de la Ferme Bleue : canti metamorphosi 2021-09-10 19:30:00 – 2021-09-10 22:30:00

Uttenhoffen Bas-Rhin Uttenhoffen Dîner/concert animé par les ensembles Intercolor et Linea au sein des Jardins de la Ferme Bleue. L’Ensemble Intercolor est une formation originale et singulière par le mélange des timbres de ses instruments. A l’occasion de cet événement, l’Ensemble Intercolor élargit un peu plus sa palette musicale en collaborant avec l’Ensemble Linea. La pièce ” Detriti da canti precari ” de Filippo PEROCCO sera le fil rouge du programme. Le public pourra visiter les jardins avant le spectacle, assister au concert, dîner dans le cadre du salon de thé, de la terrasse couverte et partager ce moment avec les artistes. Dîner-concert animé par les ensembles Intercolor et Linea. Sur inscription. +33 3 88 72 84 35 Dîner/concert animé par les ensembles Intercolor et Linea au sein des Jardins de la Ferme Bleue. L’Ensemble Intercolor est une formation originale et singulière par le mélange des timbres de ses instruments. A l’occasion de cet événement, l’Ensemble Intercolor élargit un peu plus sa palette musicale en collaborant avec l’Ensemble Linea. La pièce ” Detriti da canti precari ” de Filippo PEROCCO sera le fil rouge du programme. Le public pourra visiter les jardins avant le spectacle, assister au concert, dîner dans le cadre du salon de thé, de la terrasse couverte et partager ce moment avec les artistes. dernière mise à jour : 2021-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Uttenhoffen Autres Lieu Uttenhoffen Adresse Ville Uttenhoffen lieuville 48.892#7.65545