Dîner spectacle « Les Faussaires » au profit d'Espoir pour Haïti Villeréal, 12 novembre 2022

Dîner spectacle « Les Faussaires » au profit d’Espoir pour Haïti

Ferme de Grangeneuve Villeréal Lot-et-Garonne

2022-11-12 – 2022-11-12

Villeréal

Lot-et-Garonne

Villeréal

Accompagné de Gaspard, multi-instrumentiste poétique et groovy, Matthieu Mailhé invente les chansons que Brel, Brassens ou Renaud écriraient s’ils étaient toujours vivants.

Spectacle décapant, Matthieu Mailhé (The Band from New York)pousse son art de l’imitation et son humour ravageur encore plus loin pour notre plus grand plaisir.

Repas offert par Sylvie Auroux (Le Moderne) et animation piano-voix avec Stanley Hanks.

Espoir pour Haïti

Villeréal

