La fameuse soirée Beaujolais revient et cette année on a mis le paquet ! LSR et le Cercle de l’Harmonie s’associent pour votre plus grand bonheur. Repas façon bouchon lyonnais et avec un recital : “Le tourbillon de la vie” chanson : Barbara, Brel, Nougaro, Gainsbourg, Trenet, Bourvil, Félix Leclerc, Henri Salvador… =>Formule repas concert 15€ (très limité) Dîner façon façon bouchon lyonnais = plat + dessert + fromage et vin (1bt/ 4 personnes). Le prix du spectacle n’est pas compris, Il est prévu un chapeau pour les musiciens. => Formule Concert seul. L’accès est limité également il est donc conseillé de réservé. Il vous sera permis d’assister uniquement au concert une fois le repas terminé (à partir de 21h). Prix libre (conseillé 10€). Réservation vivement conseillées ! Repas 19h00 concert 21h00 Le cercle de l’Harmonie 12 Cours Beaumond 04 42 70 12 91 / [dharmonieaubagne@gmail.com](mailto:dharmonieaubagne@gmail.com) >>>>>>>>>> MENU <<<<<<<<<< Saucisson de Lyon à cuire sur lit de pomme de terre au beurre. Salade et st Marcelin Tarte au pralin 1 bouteille de Beaujolais pour 4 personnes. >>>>>>>>>> CONCERT <<<<<<<<<< “LE TOURBILLON DE LA VIE” Récital guitare-voix. Porté par HIND, chanteuse charismatique à la voix ample, puissante, ce récital est un cadeau du ciel pour tous les amateurs de Chanson Française. La belle, la rebelle, celle qui se joue des modes éphémères et n’oublie jamais de nous raconter une histoire. Le rideau se lève, et voilà que, magistralement interprétées, résonnent en nous les chansons de Jeanne Moreau, Gainsbourg, Barbara, Trenet, Bourvil , Félix Leclerc, Henri Salvador et celles de la Môme Piaf…. On ne nait pas chanteuse on le devient et après de nombreuses scènes ici et ailleurs HIND, désormais accompagnée à la guitare par le précieux José LANDA, touche à la quintessence de son art. Un art qui touche au cœur et nous emporte dans un délicieux tourbillon de la vie. >>>>>>>>>> STOP COVID <<<<<<<<<< Comme vous le savez, nous sommes contraints de mettre en place le pass sanitaire. Cela s’applique à toutes les activités qui consistent à recevoir du public. Merci donc de votre compréhension et de votre indulgence.Le vaccin ou le Pass sanitaire ne sont pas efficaces à 100% pour vous et nous protéger contre le virus. Le port du masque n’est pas obligatoire mais la prudence et le respect des gestes barrières restent toujours de rigueur. Plus important : n’oubliez pas votre bon sens et votre bienveillance, ce sont vos meilleurs atouts en période de crise, et surtout restez solidaires et prenez soin de vous et des autres. ♫♫♫ Le cercle de l’harmonie 12 Cours Beaumont, 13400 Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhône



2021-11-19T21:00:00 2021-11-19T23:59:00