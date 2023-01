Dîner spectacle – Le Tentaliste Plateau d’Hauteville Plateau d'Hauteville Catégories d’Évènement: Ain

Ain EUR 55 55 Venez profiter d’un dîner spectacle au casino du Plateau d’Hauteville. Le « Tentaliste », l’homme qui voulait être mentaliste, vous surprendra durant cette soirée inoubliable. +33 4 74 40 07 07 http://www.casinohauteville.com/ Casino d’Hauteville-Lompnes 380 boulevard Frédéric Dumarest Plateau d’Hauteville

