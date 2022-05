Diner-spectacle La Princesse de Clèves Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: 29630

Plougasnou

Diner-spectacle La Princesse de Clèves Plougasnou, 24 juin 2022, Plougasnou. Diner-spectacle La Princesse de Clèves Gîte « Le Carnet de Bord » 1 route du Port Blanc Plougasnou

2022-06-24 – 2022-06-24 Gîte « Le Carnet de Bord » 1 route du Port Blanc

Plougasnou 29630 Diner-Spectacle – Théâtre – La Princesse de Clèves

de Madame de La Fayette – Cie LA BAOACOU Benoit Schwartz, amoureux de la plume et fort porté sur les plaisirs de la table, raconte et joue le texte de Madame de Lafayette, proposant à chaque spectateur une complicité particulière, autour d’une table dressée d’une élégance étrangement baroque. Il parsème son récit de curieuses pépites moyenâgeuses, mêle la gastronomie aux émois de la cour, puis fait servir le repas, conçu dans l’esprit de l’époque. Il se passe durant la soirée une alchimie qui dépasse l’accumulation des plaisirs. Avec délicatesse, un lien se tisse entre les convives qui incarnent, sans la jouer, la légende et partagent le sentiment d’avoir vécu, ensemble, un voyage unique au cœur d’une intimité dévoilée… Entrée : spectacle & dîner (vin compris) : 35 euros. Restauration préparée par Les petits pois Gourmands. INFO/RESA : 07 63 94 29 92 +33 7 63 94 29 92 http://www.facebook.com/events/374397421373005/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A1141073933404988%7D%7D]%22%7D Diner-Spectacle – Théâtre – La Princesse de Clèves

de Madame de La Fayette – Cie LA BAOACOU Benoit Schwartz, amoureux de la plume et fort porté sur les plaisirs de la table, raconte et joue le texte de Madame de Lafayette, proposant à chaque spectateur une complicité particulière, autour d’une table dressée d’une élégance étrangement baroque. Il parsème son récit de curieuses pépites moyenâgeuses, mêle la gastronomie aux émois de la cour, puis fait servir le repas, conçu dans l’esprit de l’époque. Il se passe durant la soirée une alchimie qui dépasse l’accumulation des plaisirs. Avec délicatesse, un lien se tisse entre les convives qui incarnent, sans la jouer, la légende et partagent le sentiment d’avoir vécu, ensemble, un voyage unique au cœur d’une intimité dévoilée… Entrée : spectacle & dîner (vin compris) : 35 euros. Restauration préparée par Les petits pois Gourmands. INFO/RESA : 07 63 94 29 92 Gîte « Le Carnet de Bord » 1 route du Port Blanc Plougasnou

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: 29630, Plougasnou Autres Lieu Plougasnou Adresse Gîte "Le Carnet de Bord" 1 route du Port Blanc Ville Plougasnou lieuville Gîte "Le Carnet de Bord" 1 route du Port Blanc Plougasnou Departement 29630

Plougasnou Plougasnou 29630 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plougasnou/

Diner-spectacle La Princesse de Clèves Plougasnou 2022-06-24 was last modified: by Diner-spectacle La Princesse de Clèves Plougasnou Plougasnou 24 juin 2022 29630 Plougasnou

Plougasnou 29630