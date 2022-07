Dîner spectacle La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

La Ferté-Vidame

Dîner spectacle La Ferté-Vidame, 23 juillet 2022, La Ferté-Vidame. Dîner spectacle

Route de la Lande La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

2022-07-23 19:00:00 – 2022-07-23 La Ferté-Vidame

Eure-et-Loir La Ferté-Vidame Dîner-spectacle de magie à ne pas manquer avec Jeremy Marouani, mentalisme et hypnose. Sur réservation Dîner-spectacle de magie à ne pas manquer avec Jeremy Marouani, mentalisme et hypnose. Sur réservation info@campingperchenormandie.fr +33 2 37 37 64 00 https://www.campingperchenormandie.fr/ Dîner-spectacle de magie à ne pas manquer avec Jeremy Marouani, mentalisme et hypnose. Sur réservation les abrias

La Ferté-Vidame

