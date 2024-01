Dîner Spectacle Île-de-Bréhat, samedi 3 février 2024.

Dîner Spectacle Île-de-Bréhat Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 18:30:00

fin : 2024-02-03 23:00:00

Improvisation théâtrale avec la troupe « on the island »

Le 03 février à la salle des fêtes de Bréhat

Entrée spectacle : 12 euros à 21h

Dîner + spectacle : 20 euros à 18h30

Réservation à : leffetmer.brehat@gmail.com (places limitées)

Au menu : Ragout de seiche et riz au lait

.

Salle des fêtes

Île-de-Bréhat 22870 Côtes-d’Armor Bretagne leffetmer.brehat@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-10 par Office de tourisme de Bréhat