Doudeville Seine-Maritime Doudeville C’est à Doudeville, au coeur du Pays de Caux, à 45 min de Rouen, que nous vous proposons un voyage inoubliable pour un spectacle unique et féérique. Notre équipe de 3 artistes transformistes et 2 chanteuses, vous accueillent pour un dîner spectacle et soirée dansante qui va vous faire revivre la folie des années 80.

lepuits-enchante@orange.fr +33 6 42 67 55 75 https://www.cabaretlepuitsenchante.com/

