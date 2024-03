Dîner-spectacle Disco Bleu Cabaret l’Etoile Bleue Marseille 5e Arrondissement, samedi 25 mai 2024.

Découvrez le nouveau spectacle « Disco Bleu » du Cabaret-Théâtre L’étoile bleue !

Plongez dans une émission légendaire avec un dîner-spectacle alliant danse, chant et arts du cirque, le tout dans une ambiance disco étincelante. Costumes flamboyants, décors colorés, et la voix envoûtante de Malou vous transportent dans l’univers festif de la musique disco.



La salle est disponible à la location et des réservations de groupe exclusivement pour « Disco Bleu » sont possibles. Organisez votre événement dans le cadre unique d’un théâtre à l’italienne et vivez une soirée personnalisée au cœur de Marseille ! 74 74 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 19:00:00

fin : 2024-05-25

Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Dîner-spectacle Disco Bleu Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille