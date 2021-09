Cazères Salle des Fêtes Michel Bon 31220 CAZERES Cazères, Haute-Garonne Diner / Spectacle Délice d’Amour Salle des Fêtes Michel Bon 31220 CAZERES Cazères Catégories d’évènement: Cazères

Salle des Fêtes Michel Bon 31220 CAZERES, le samedi 6 novembre à 19:00

Organisé par le rugby de Cazères. Un spectacle de qualité où danseuses et danseur vous éblouiront de leurs parures de plumes,de strass et de paillettes.Découvrez différents ballets, du classique au moderne, dans la pure tradition du music-hall, sans oublier le légendaire French Cancan, et son incomparable transformiste Dany Love. Entre rêve et réalité, humour et glamour. …….. Laissez -vous séduire. ..par Délice d’Amour

Pass sanitaire demandé Adulte : 50€

