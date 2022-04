Dîner, spectacle de magie & soirée dansante Plélo, 30 avril 2022, Plélo.

Dîner, spectacle de magie & soirée dansante Salle des fêtes Rue de la solidarité Plélo

2022-04-30 – 2022-04-30 Salle des fêtes Rue de la solidarité

Plélo Côtes d’Armor

Libérés, déconfinés, alors voici le retour du repas de l’école publique de Plélo organisé par l’APE. Nous vous proposons cette année un délicieux rougail-riz et une tarte aux pommes avec kir et café pour les menus adultes sur place.

Possibilité de récupérer les plats à emporter à partir de 18h30.

Nouveauté 2022 : afin de faire plaisir aux petits et aux grands nous avons fait appel à un magicien qui présentera son spectacle d’illusion… et pour finir la soirée nous pourrons danser !

Alors prenez vos billets, il n’y aura pas de place pour tout le monde !

ape.plelo@yahoo.fr +33 7 81 48 19 34

