DÎNER SPECTACLE DANSANT Marolles-les-Braults, 20 novembre 2021, Marolles-les-Braults.

DÎNER SPECTACLE DANSANT 2021-11-20 19:30:00 – 2021-11-20 24:00:00 Salle Jean de la Fontaine Rue des Chanterelles

Marolles-les-Braults Sarthe Marolles-les-Braults

EUR 65 65 Au programme : un dîner dansant des années Charleston aux années Rock and Roll et un spectacle avec chanteurs, musiciens et danseuses

Le repas est préparé par le restaurant “Les Jardins de Marolles” :

– Kir & amuse-bouche

– Aumônière de Saint Jacques et bisque de crustacés

– Paleron de veau confit aux girolles

– Assiette de fromages

– Gourmandises de dessert et café

Tarif : 65€ par personne

Réservation auprès de Rose Zen Institut à Marolles au 02 43 33 40 90

Pass sanitaire obligatoire

Nouvelle soirée proposée par votre Alliance Commerciale et Artisanale de Marolles-les-Braults

+33 2 43 33 40 90 https://www.facebook.com/Alliance-Commerciale-et-artisanale-107213846557809/

dernière mise à jour : 2021-10-18 par