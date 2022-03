Dîner spectacle Crazy Disco Show Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux

Seine-Maritime

Dîner spectacle Crazy Disco Show Forges-les-Eaux, 28 mai 2022, Forges-les-Eaux. Dîner spectacle Crazy Disco Show Forges-les-Eaux

2022-05-28 – 2022-05-28

Forges-les-Eaux Seine-Maritime Le Domaine de Forges vous propose de passer une agréable soirée au Chatam sur le thème “Crazy Disco Show”

Une belle ambiance à découvrir! Le Domaine de Forges vous propose de passer une agréable soirée au Chatam sur le thème “Crazy Disco Show”

Une belle ambiance à découvrir! crousseaux@partouche.com +33 2 32 89 50 56 Le Domaine de Forges vous propose de passer une agréable soirée au Chatam sur le thème “Crazy Disco Show”

Une belle ambiance à découvrir! Forges-les-Eaux

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux, Seine-Maritime Autres Lieu Forges-les-Eaux Adresse Ville Forges-les-Eaux lieuville Forges-les-Eaux Departement Seine-Maritime

Dîner spectacle Crazy Disco Show Forges-les-Eaux 2022-05-28 was last modified: by Dîner spectacle Crazy Disco Show Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux 28 mai 2022 Forges-les-Eaux seine-maritime

Forges-les-Eaux Seine-Maritime