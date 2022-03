Dîner Spectacle “Coup de soleil” – Foire Expo de Bressuire Bressuire, 2 avril 2022, Bressuire.

Dîner Spectacle “Coup de soleil” – Foire Expo de Bressuire Route de Thouars Bocapole Bressuire

2022-04-02 – 2022-04-02 Route de Thouars Bocapole

Bressuire Deux-Sèvres

EUR 39 Dîner spectacle musical ” Coup de soleil “, dans le cadre de la Foire-Exposition.

Un petit tour du monde qui vous emporte à la découverte de quelques-uns des plus beaux endroits de la planète !

Des costumes éclatants dans un show qui comprend une multitude de pays pour autant de tableaux hauts en couleurs !

Un voyage enthousiasmant et interactif, au gré des refrains repris par le public !

• MENU

* Apéritif avec ses amuse-bouches

* Superposé de filet de rouget sauce herbillette et sa petite ratatouille

* Quasi de veau cuit basse température sauce morille du printemps

* Assiette de salade et son duo de fromages affinés

* Feuillantine chocolat et sa crème anglaise

* Café

(vins non inclus)

+33 5 49 81 23 45

non-communiqué

Route de Thouars Bocapole Bressuire

dernière mise à jour : 2022-03-08 par