Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre Dîner-spectacle Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Nièvre

Dîner-spectacle Cosne-Cours-sur-Loire, 22 octobre 2021, Cosne-Cours-sur-Loire. Dîner-spectacle 2021-10-22 – 2021-10-22

Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre Cosne-Cours-sur-Loire Dîner-spectacle “M sous hypnose”, au restaurant le M. Venez dîner puis assister au spectacle auquel vous pouvez aussi participer (a condition d’être réceptif), Sebastien va vous hypnotiser… Venez repousser les limites du conscient et plonger dans le cœur de votre imaginaire ! Réservation conseillée. +33 3 86 27 34 23 Dîner-spectacle “M sous hypnose”, au restaurant le M. Venez dîner puis assister au spectacle auquel vous pouvez aussi participer (a condition d’être réceptif), Sebastien va vous hypnotiser… Venez repousser les limites du conscient et plonger dans le cœur de votre imaginaire ! Réservation conseillée. dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre Autres Lieu Cosne-Cours-sur-Loire Adresse Ville Cosne-Cours-sur-Loire lieuville 47.41024#2.9218