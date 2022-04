DÎNER SPECTACLE CORSE Lys-Haut-Layon Lys-Haut-Layon Catégories d’évènement: Lys-Haut-Layon

Maine-et-Loire

DÎNER SPECTACLE CORSE Lys-Haut-Layon, 26 août 2022, Lys-Haut-Layon. DÎNER SPECTACLE CORSE Lys-Haut-Layon

2022-08-26 – 2022-08-26

Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire E 2022, c’est la Corse qui sera mise à l’honneur grâce aux décors, aux costumes, à l’ambiance : spectacle et dîner vous permettront de vous évader le temps d’une soirée.

Une seule date pour réserver : RDV le samedi 11 juin de 10h à 12h. Prenez vos disposition, les places vont vite partir ! Un an sur deux, en alternance avec un spectacle théâtral son et lumière, l’association Amilys propose un dîner spectacle thématique. assoc_amilys@yahoo.fr E 2022, c’est la Corse qui sera mise à l’honneur grâce aux décors, aux costumes, à l’ambiance : spectacle et dîner vous permettront de vous évader le temps d’une soirée.

Une seule date pour réserver : RDV le samedi 11 juin de 10h à 12h. Prenez vos disposition, les places vont vite partir ! Lys-Haut-Layon

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Lys-Haut-Layon, Maine-et-Loire Autres Lieu Lys-Haut-Layon Adresse Ville Lys-Haut-Layon lieuville Lys-Haut-Layon Departement Maine-et-Loire

DÎNER SPECTACLE CORSE Lys-Haut-Layon 2022-08-26 was last modified: by DÎNER SPECTACLE CORSE Lys-Haut-Layon Lys-Haut-Layon 26 août 2022 Lys-Haut-Layon maine-et-loire

Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire