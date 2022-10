DINER SPECTACLE CONTE DE FAITS – ANNIVERSAIRE DE L’ADAPEI DE LA MEUSE 60+1 Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

DINER SPECTACLE CONTE DE FAITS – ANNIVERSAIRE DE L'ADAPEI DE LA MEUSE 60+1

85 Rue Ernest Bradfer La Barroise Bar-le-Duc Meuse

2022-10-28 19:00:00 – 2022-10-28 23:50:00

2022-10-28 19:00:00 19:00:00 – 2022-10-28 23:50:00 23:50:00

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer

Bar-le-Duc

Meuse 75 EUR Venez célébrer avec nous les 60+1 ans de l’ADAPEI de la Meuse !

Spectacle mis en scène par Patrick Scheyder avec la présence exceptionnelle de Allain Bougrain-Dubourg.

Places limitées, billetterie à l’Office de Tourisme Sud Meuse, à Bar-le-Duc ou au siège de l’ADAPEI de la Meuse (Route de Neuville à VASSINCOURT).

Menu gastronomique meusien.

Croc’en bouche : velouté de légumes anciens, médaillon de foie gras croc en sel et son toast brioché, gésiers de canards confit lardés / Entrée principale : mosaïque de truites, aspic de légumes, verdure assaisonnée à la confiture de groseilles de bar le duc (Pisciculture Mr Betton) / Plat : paupine de canette au vert , truffade et crémeux de cèpes Meusiennes (Bouchot, ESAT Jardins de Vassincourt et Jardins de Villers, Vin de Muzy) / Fromage : tarte fine de Brie , salade d’endivettes aux cerneaux de noix (Maison Dongé) / Dessert : parfait glacé Mirabelles , compotée de pommes caramel , madeleinette de Commercy / Café et douceur chocolat. accueil@tourisme-barleduc.fr +33 3 29 79 11 13 Les 80 degrés

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc

