DÎNER SPECTACLE COMÉDIE MUSICALE THÉÂTRALE IMMERSIVE LA TERRE Teloché, vendredi 1 mars 2024.

Dîner Spectacle La Terre une comédie musicale Immersive, composée d’interactions entre artistes, images et musique un rythme détonnant et poétique, une vision du monde pittoresque et joyeuse dans l’écrin du Dôme de la Citadelle des Anges !

Fort du succès en extérieur avec plus de 5500 spectateurs durant l’été 2023, La Terre se décline dans sa version intérieure en comédie musicale burlesque.

Un plancton, un champignon, un arbre, et une fourmi se mobilisent, se révoltent avec gaillardise contre le monde des Humains. 56 56 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:00:00

fin : 2024-03-01 23:30:00

10 Chemin de la Roche

Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire

L’événement DÎNER SPECTACLE COMÉDIE MUSICALE THÉÂTRALE IMMERSIVE LA TERRE Teloché a été mis à jour le 2024-02-20 par eSPRIT Pays de la Loire