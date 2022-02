DÎNER SPECTACLE CHIPPENDALES Contrexéville Contrexéville Catégories d’évènement: Contrexéville

DÎNER SPECTACLE CHIPPENDALES Restaurant L'Entracte Casino de Contrexéville Contrexéville

2022-03-12 19:30:00

Contrexéville Vosges Contrexéville Soirée Chippendales au restaurant L’Entracte avec les « Body Exciting ».

– Dîner*/spectacle 100% réservé uniquement aux femmes

– Soirée dansante avec DJ

– Animation dollars et dédicaces Réservez dès maintenant au Casino. *repas boissons incluses sthouvenot@partouche.com +33 3 29 08 01 14 http://casino-contrexeville.partouche.com/ VEGAS PRODUCTION

