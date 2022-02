DINER SPECTACLE CARUSO Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Agde Hérault EUR 49 49 Dîner spectacle avec Franck Gargiulo, chanteur ténor interprète des plus grands titres de la Dolce Vita. > Menu Italia : entrée + plat + dessert + boissons incluses. Dîner spectacle avec Franck Gargiulo, chanteur ténor interprète des plus grands titres de la Dolce Vita.

+33 4 67 26 82 82

