Le comité des fêtes du village d’Epieds en Beauce vous a préparé un joli programme pour cette soirée ! La troupe Magicabaret vous régalera les yeux entre danse, magie, exercice de mentalisme, humour … et pour les papilles, c’est Arnaud Traiteur qui s’en occupe ! Soirée diner-spectacle cabaret, suivi d’une soirée dansante. Tarif de 25€/adulte et de 10€/enfant. Inscriptions obligatoires avant le 13/11 au 06 71 06 45 84 ou par mail : jess.leplatre@hotmail.fr. L’inscription est obligatoire Diner-spectacle et soirée dansante ! Salle polyvalente Rue des Mécontents, Epieds-en-beauce Epieds-en-beauce

