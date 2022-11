Dîner spectacle cabaret Saint-Macaire, 26 novembre 2022, Saint-Macaire.

Dîner spectacle cabaret

Salle des fêtes Saint-Macaire Gironde

2022-11-26 – 2022-11-26

Saint-Macaire

Gironde

Saint-Macaire

Le Comité des fêtes accueille pour la première fois une troupe de music-hall itinérante. Cette dernière offrira au public sa dernière création, intitulée « Par amour », signant ainsi une de ses plus belles productions.

MENU

Apéritif d’accueil

Assiette de charcuterie et de crudités

Rôti de boeuf à la braise et son gratin dauphinois

Fromage de pays et salade

Tarte aux pommes et café

Vins et boissons en vente au bar de la salle.

Soirée animée par la compagnie Spirit Spectacle puis par Jimmy System.

Sur réservation.

+33 6 30 55 73 79 Comité des Fêtes

Saint-Macaire

