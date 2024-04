Diner spectacle cabaret Restaurant L’Assiette Mamertine » Mamers, samedi 13 avril 2024.

Le restaurant « L’Assiette Mamertine » vous propose une soirée spectacle avec l’artiste Malo’Malo, chansonnier humoriste aux références internationales !

Au menu

– Terrine en croute façon Richelieu

– Pavé de quasi de veau et son jus réduit, servi avec petits légumes et son gratin de pommes de terre

– Délice framboise vanille, servi avec sa coupe de pétillant

32€/personne, sans les boissons (menu unique)

Soirée réservée aux adultes et aux enfants de + de 14 ans.

Infos et réservations au 02 43 31 73 69 32 32 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 19:30:00

fin : 2024-04-13

Restaurant L’Assiette Mamertine » 10, place Carnot

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire

