Dîner spectacle Cabaret Le Bugue, 12 février 2022, Le Bugue.

Dîner spectacle Cabaret salle Eugène Le Roy Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue

2022-02-12 20:00:00 – 2022-02-12 salle Eugène Le Roy Allée Paul-Jean Souriau

Le Bugue Dordogne Le Bugue

Soirée organisée par l’association Terroir et Tradition du Bugue, et animée par Lucas et ses danseuses.

Au menu : apéritif, tourain, assiette périgourdine, confit de canard, haricot couenne, cabécou sur son lit de salade, tarte aux fruits. Café et vin compris.

Tombola (lots offerts par les commerçants).

Pass vaccinal obligatoire.

+33 6 36 96 69 49

©electro-gn

salle Eugène Le Roy Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue

