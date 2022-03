Dîner Spectacle “Cabaret Chic” – Foire Expo de Bressuire Bressuire, 1 avril 2022, Bressuire.

Dîner Spectacle “Cabaret Chic” – Foire Expo de Bressuire route de Thouars Bocapole Bressuire

2022-04-01 – 2022-04-01 route de Thouars Bocapole

Bressuire Deux-Sèvres Bressuire

EUR 39 Dîner spectacle musical “Cabaret Chic”, dans le cadre de la Foire-Exposition.

Le sexy, le glamour et la magie des revues mythiques que le monde entier vient découvrir à Paris !

Des costumes flamboyants rivalisant de strass et de paillettes, magnifiés par les inégalables plumes du music-hall et l’incontournable French Cancan!

• MENU

* Apéritif avec ses amuse-bouches

* Pavé de flétan sauce Nantua et son riz sauvage

* Poitrine de pintadeau farci aux girolles et son coulis

* Assiette de salade et son duo de fromages affinés

* Carapomme de Gâtine et son coulis de caramel beurre salé

* Café

(vins non inclus)

Réservation en ligne : https://my.weezevent.com/cabaret.chic

+33 5 49 81 23 45

dernière mise à jour : 2022-03-04 par OT Bocage Bressuirais