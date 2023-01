Dîner spectacle Cabaret au Bargamelle Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre Catégories d’Évènement: Cher

Cher 42 EUR 42 Au menu : Coupe de champagne rosé – Saumon farci et ses petits légumes printaniers – Filet mignon et son gratin dauphinois – assortiment de fromages – Tarte tatin et sa boule de glace – Café. Le Bargamelle vous propose un dîner spectacle cabaret en association avec les danseuses du Pôle Dance de Mehun sur Yèvre et Pauline. La magie sera également au rendez-vous avec Karl, magicien mentaliste… 2h30 de show ! Sur réservation +33 6 62 91 63 86 Le Bargamelle

