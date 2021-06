Courville-sur-Eure Restaurant Les Plaisirs de Tante Elise Courville-sur-Eure, Eure-et-Loir Diner spectacle avec Sarah Médina à Courville le 3 juillet Restaurant Les Plaisirs de Tante Elise Courville-sur-Eure Catégories d’évènement: Courville-sur-Eure

### Samedi 3 juillet2021 à 20h00 ### Dîner spectacle avec [Sarah Médina](https://www.facebook.com/profile.php?id=100003048560327) (voix) et Jerôme Riitano (clavier). Deux menus au choix. En savoir plus sur la chanteuse Sarah Médina, lire les articles de l’Écho Républicain : * 18/10/20201 : [Originaire de Dreux, Sarah Médina, chanteuse et féministe à toute épreuve, révélée par le Tremplin des talents](https://www.lechorepublicain.fr/dreux-28100/loisirs/originaire-de-dreux-sarah-medina-chanteuse-et-feministe-a-toute-epreuve-revelee-par-le-tremplin-des-talents_13857634/) * 18/06/2019 : [Le Tremplin des talents de Christian Lebon porte chance à une habitante de Dreux](https://www.lechorepublicain.fr/dreux-28100/loisirs/le-tremplin-des-talents-de-christian-lebon-porte-chance-a-une-habitante-de-dreux_13586126/) **Renseignement et réservation 02.37.22.71.90** **Restaurant Les Plaisirs de Tante Elise** **43, rue Carnot 28190 Courville-sur-Eure**

